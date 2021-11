Κλέι Τόμπσον: Μετράει αντίστροφα για την επιστροφή, ξεκινάει από την G-League

Το νερό έχει μπει στο αυλάκι για τον Κλέι Τόμπσον ο οποίος θα βρεθεί στους Σάντα Κρουζ Ουόριορς προκειμένου να ανεβάσει στροφές ενόψει της επιστροφής του στο ΝΒΑ.

Μία-μία τις μέρες μετράει αντίστροφα ο Κλέι Τόμπσον προκειμένου να βρεθεί ξανά στα παρκέ του καλύτερου πρωταθλήματος στον πλανήτη ύστερα από απουσία 2,5 χρόνων! Αν μη τι άλλο θα χρειαστεί πιο έντονες προπονήσεις και γι' αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε σε πρώτη φάση να βρεθεί στην θυγατρική ομάδα των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στην G-League.

Μαζί με τον Τζέιμς Ουάσιμαν θα ενισχύσουν τους Σάντα Κρουζ Ουόριορς ώστε αμφότεροι να ανεβάσουν στροφές ενόψει της επιστροφής τους στο ΝΒΑ. Τα νέα είναι κάτι παραπάνω από χαρμόσυνα στους... ήδη φορμαρισμένους Ουόριορς, οι οποίοι ξεκίνησαν την σεζόν με 18-2 ρεκόρ με αποτέλεσμα να απολαμβάνουν την κορυφή του ΝΒΑ.

Both Klay Thompson and James Wiseman have been assigned to the @GLeagueWarriors!#TheWorldsMostG pic.twitter.com/t3WIGuWq4O