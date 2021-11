Xιτ: Πάντα θα έχουν τις καλύτερες φανέλες στο ΝΒΑ

Οι Χιτ συνεχίζουν να βγάζουν υπέροχες φανέλες και το Gazzetta στέκεται στην ομάδα που το έχει πάει σε... άλλο επίπεδο στον συγκεκριμένο τομέα εδώ και πολλά χρόνια.

Μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στην ιστορία της Ανατολής στο ΝΒΑ είναι οι Χιτ, οι οποίοι από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν κατακτήσει 3 τίτλους και έχουν φτάσει άλλες τέσσερις φορές σε τελικούς.

Μια ομάδα που φόρεσε δαχτυλίδι το 2006 με τα.... όργια Ουέιντ, έκανε το back to back με την Big-Three ΛεΜπρόν-Ουέιντ-Μπος, ενώ το 2020 λίγο έλειψε να τρελάνει τον κόσμο, όταν και έφτασε μέχρι τους τελικούς στη φούσκα, χάνοντας από τους Λέικερς.

Το Μαϊάμι είναι περήφανο για την ομάδα του, για την κουλτούρα, για ότι έχει δημιουργήσει ο Godfather, Πάτ Ράιλι, όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να αισθάνεται περήφανο και για τις υπέροχες φανέλες που βγάζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Το Gazzetta στέκεται στις κορυφαίες εμφανίσεις που έχουν φορέσει οι Χιτ, οι οποίοι διεκδικούν άνετα τον τίτλο της ομάδας με τις πιο ωραίες και στυλάτες φανέλες στην ιστορία του ΝΒΑ.

The @MiamiHEAT's city threads have been absolute 🔥 pic.twitter.com/YgZoU0dEx5