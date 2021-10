Ράιλι: Ο... Godfather πάντα φτιάχνει ομάδες για τίτλο (vids)

Ο Πατ Ράιλι θέλει για άλλη μια σεζόν να φτιάξει ομάδα ικανή για τίτλο και το Gazzetta υποκλίνεται στον... Νονό που δείχνει να έχει το μαγικό ραβδάκι.

Οι Χιτ έχουν ξεκινήσει τη σεζόν με μεγάλες βλέψεις (στην κορυφή της Ανατολής με ρεκόρ 4-1 μετά τη νίκη επί των Χόρνετς), αφού οι καλοκαιρινές προσθήκες έχουν δυναμώσει πολύ την ομάδα. Κάιλ Λάουρι και Πι Τζέι Τάκερ ήρθαν για να δώσουν στην ομάδα ποιότητα, εμπειρία και πρωταθληματικό DNA. Εκεί βρήκαν τους γνωστούς και μη εξαιρετέους Μπάτλερ, Αντεμπάγιο, Χίρο, Ρόμπινσον και το Μαϊάμι ελπίζει πως θα επιστρέψει σε τελικούς μετά το 2020.

Ο Πατ Ράιλι πάντα βρίσκει τον τρόπο να δημιουργεί ομάδες που διεκδικούν τίτλους και δαχτυλίδια και το Gazzetta στέκεται στον... Godfather του ΝΒΑ που έχει το άγγιγμα του Μίδα, γεμίζοντας δόξα τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται.

Από το 1967, όταν και έπαιζε με τους San Diego Rockets στο ΝΒΑ ο Πατ Ράιλι είναι με κάποιο τρόπο μέχρι και σήμερα στην κορυφαία λίγκα. Και μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έχει βρεθεί σε τελικούς του ΝΒΑ!

Δηλαδή, έχει πάει σε τελικούς σε έξι δεκαετίες. Συνεπώς, δεν τον φωνάζουν άδικα «Νονό», «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και άλλα διάφορα προσωνύμια.

Ο Πατ Ράιλι έχει πάει τελικούς ως παίκτης και προπονητής των Λέικερς, προπονητής των Νικς, προπονητής και πρόεδρος των Χιτ. Έχει τρεις παρουσίες ως παίκτης, εννέα ως προπονητής και πέντε ως διοικητικός παράγοντας. Και ελπίζει πως φέτος θα φανεί... Άγγλος στο ραντεβού του με τους τελικούς.

The Godfather, Lord of the Rings, the Ringmaster. Call him what you want.



Doesn't matter, Pat Riley lives in the Finals. pic.twitter.com/7J3ycdlD9Q