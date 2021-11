Πέλικανς: Ξεπέρασε τον τραυματισμό ο Ζάιον και επιστρέφει στη δράση

Eυχάριστα νέα για τους Πέλικανς, αφού ο Ζάιον Ουίλιαμσον επιστρέφει στη δράση.

Δεν ήταν μόνο το διπλό των Πέλικανς μέσα στη Γιούτα που ομόρφυνε τη βραδιά των πελεκάνων. Υπήρχαν και καλύτερα νέα πριν το ματς και αφορούσαν τον ηγέτη τους, Ζάιον Ουίλιαμσον που μέχρι στιγμής δεν έχει παίξει καθόλου φέτος.

Ο σταρ της Νέας Ορλεάνης ξεπέρασε τον τραυματισμό που αντιμετώπιζε και ετοιμάζεται να επιστρέφει στη δράση. Ο Ζάιον είχε θέμα στο πόδι και πλέον μπορεί να πατήσει παρκέ και να ξαναμπεί στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του, της οποίας ειχε λείψει πολύ. Η απουσία του ήταν αισθητή, αφού οι πελεκάνοι είναι από τις χειρότερες ομάδες της λίγκας με ρεκόρ 5-16.

H ρακέτα της ομάδας πλέον ανεβαίνει επίπεδο και αποκτά δύναμη, την οποία δεν ένιωθε κανείς αντίπαλος μέσα στη σεζόν.

Zion Williamson (foot) has been cleared for full basketball activities, Pelicans announced. pic.twitter.com/y1vJdc0q0k