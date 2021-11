Ο Στιβ Κερ δεν «ψάρωσε» από ερώτηση φιλάθλου για Κάρι και Τζόρνταν (vid)

Ένας φίλος των Ουόριορς προσπάθησε να ρωτήσει τον Στιβ Κερ ποιον θεωρεί καλύτερο: Τον Μάικλ Τζόρνταν ή τον Στεφ Κάρι. Όμως δεν... «τσίμπησε».

Ο τεχνικός των Ουόριορς ήταν επί σειρά ετών συμπαίκτης με τον «Air» έχοντας κατακτήσει και πρωταθλήματα ΝΒΑ με τους Σικάγο Μπουλς.

Παράλληλα αποτελεί και τον προπονητή του Στεφ Κάρι οπότε το... δίλημμα για εκείνον είναι μεγάλο. Ποιον θα μπορούσε να πρωτοδιαλέξει;

Γι' αυτόν τον λόγο δεν «ψάρωσε» από την ερώτηση ενός φιλάθλου που προσπάθησε να του αποσπάσει την... πολυπόθητη απάντηση:

«Μεγάλε, τι θα κάνεις; Θα το βάλεις στο Twitter;» τον ρώτησε χαμογελώντας και φυσικά δεν πήρε ποτέ απάντηση.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

"Maaannnnn! What, are you gonna put this on Twitter?" 😂



Steve Kerr didn't want to debate MJ and Steph with this fan.



(via @maurice_koenig)pic.twitter.com/Wvv4PoVQWv