Σίμονς: Στο όριο της χρεοκοπίας και οι προπονήσεις με ένα πανεπιστήμιο

Ο Μπεν Σίμονς εμμένει στην απόφασή του να μην αγωνιστεί φέτος στους Σίξερς. Οι τελευταίες πληροφορίες τον θέλουν κοντά στο όριο της χρεοκοπίας, αφού ξοδεύει πολλά χρήματα και φέτος έχει χάσει σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια!

Ο Μπεν Σίμονς ζητάει ανταλλαγή εδώ και τώρα! Και μέχρι να γίνει αυτό, δεν θα κρατήσει ακριβώς την ανάσα του μέχρι να γίνει μωβ, αλλά δεν πρόκειται να φορέσει ξανά τη φανέλα των Σίξερς.

Η απόφασή του έχει οικονομικό αντίκτυπο, αφού η ομάδα της Φιλαντέλφια έχει αρχίσει την επιβολή προστίμων, με το ποσό που δεν θα του καταβληθεί - αφού δεν παίζει - να πλησιάζει στα δύο εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Χάουαρντ Έσκιν, ο Αυστραλός γκαρντ βρίσκεται κοντά στο όριο της χρεοκοπίας.

Και αυτό γιατί συνεχίζει να ζει μία πολυτελή ζωή, ενώ την ίδια στιγμή το εισόδημά του έχει σχεδόν μηδενιστεί (απομένουν οι χορηγίες).

Ο Σίμονς έχει κερδίσει κάτι παραπάνω από 57 εκατομμύρια δολάρια (χωρίς να υπολογίζεται όσα πρέπει να καταβάλλει στην εφορία, τα οποία είναι ένα σεβαστό ποσό) και ήδη έχει αποκτήσει μία κατοικία στη Φιλαντέλφια, αξίας 17.5 εκατομμυρίων! Στην κατοχή του, στην ίδια πόλη, υπάρχει και άλλο ένα ακίνητο.

Ενώ, σύμφωνα με τον Έσκιν, ο Σίμονς κάθε μήνα αγοράζει ένα νέο αυτοκίνητο, αξίας 400-500 χιλιάδων δολαρίων! Αυτή τη στιγμή, ο Αυστραλός αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας.

Την ίδια στιγμή, για να μπορέσει να μείνει σε ένα τυπικό αγωνιστικό επίπεδο, κάνει προπονήσεις με την ομάδα του Πανεπιστημίου του Σεντ Τζόζεφ στη Φιλαντέλφια!

Ben Simmons may be forced to make a return sooner than later. 😳 pic.twitter.com/1Uo6v7zpbL