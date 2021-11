Μπακς: Σαν... ζωγραφιά η νέα φανέλα της θυγατρικής τους στη G-League

Η νέα φανέλα της θυγατρικής των Μπακς στη G-League εντυπωσιάζει και δείχνει την αγάπη πέντε δημιουργών της πόλης για το Ουισκόνσιν.

Ιδιαίτερη είναι η νέα φανέλα των Ουισκόνσιν Χερντ, της θυγατρικής ομάδας των Μπακς στη G-League. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στο twitter και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Πέντε τοπικοί καλλιτέχνες-δημιουργοί ένωσαν τις δυνάμεις τους και έδειξαν την αγάπη τους για την πόλη και την ομάδα.

Μοιάζει και λίγο σαν παιδική ζωγραφιά και το ελάφι είναι αυτό που ξεχωρίζει στη φανέλα, ενώ υπάρχουν παντού μπάλες μπάσκετ, οι οποίοι δείχνουν την τρέλα της πόλης και της τοπικής κοινωνία για το άθλημα. Άλλωστε δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες από τη στιγμή που η μεγάλη ομάδα, οι Μπακς πανηγύρισαν τον τίτλο στο ΝΒΑ με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Δείτε τη φανέλα της θυγατρικής των Μπακς

Designed by our community, for our community 🙌



This @BMOHarrisBank art-themed jersey celebrates our community and includes five local artists' designs from our first-ever art contest that incorporate what they each love about the Wisconsin Herd and what the Herd means to them. pic.twitter.com/a0GIJUQGBs