NBA: Μία αγωνιστική σε ΛεΜπρόν και δύο στον Στιούαρτ για τον χαμό στο Λέικερς-Πίστονς (vid)

ΛεΜπρόν και Στιούαρτ τιμωρήθηκαν με 1 και 2 αγωνιστικές αντίστοιχα για τα όσα έγιναν στο Πίστονς-Λέικερς.

Το πράγμα ξέφυγε στο ματς των Λέικερς με τους Πίστονς, αφού είχαμε ξύλο. Ο ΛεΜπρόν χτύπησε τον Στιούαρτ με αγκωνιά σε μια διεκδίκηση, ο οποίος άρχισε να αιμορραγεί. Στη συνέχεια ήταν ασυγκράτητος και κανείς δεν μπορούσε να τον σταματήσει, αφού ήθελε να αρπάξει τον Βασιλιά που έπαιξε πολύ ύπουλα.

Μετά από όλα αυτά οι δύο παίκτες αποβλήθηκαν, με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ να δέχεται τεχνική ποινή. Ο ΛεΜπρόν αποβλήθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του, σε έναν καυγά που ξεκίνησε ο ίδιος, χτυπώντας τον Στιούαρτ.

Φυσικά όλο αυτό δεν άφησε ασυγκίνητο το ΝΒΑ που μοίρασε καμπάνες. Ο ΛεΜπρόν θα απουσιάσει από το ματς των Λέικερς με τους Νικς στη Νέα Υόρκη, ενώ ο ψηλός των Πίστονς τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές και θα χάσει τις αναμετρήσεις με Χιτ και Μπακς.

LeBron and Isaiah Stewart get into it 😳



Wow. pic.twitter.com/VJFntCo6cY