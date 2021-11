Κλίπερς: O Mπατούμ μπήκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού, off για τουλάχιστον 10 μέρες

O Nικολά Μπατούμ θα χάσει 10 μέρες, αφού μπήκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού

Έναν σημαντικό παίκτη θα χάσουν από τα επόμενα ματς τους οι Κλίπερς. Ο Νικολά Μπατούμ αναμένεται να λείψει για τουλάχιστον 10 μέρες από την αγωνιστική δράση, αφού μπήκε σε πρωτόκολλο κορονοϊού.

Ο Γάλλος φόργουορντ δεν αγωνίστηκε στη νίκη των Κλίπερς επί των Μάβερικς. Τη φετινή σεζόν μετρά 9.5 πόντους και 5.8 ριμπάουντ, όντας ένα από τα... κλειδιά του Τάιρον Λου. Ξεκίνησε βασικός στα 13 από τα 14 παιχνίδια που πάτησε παρκέ. Έχει το κορυφαίο ποσοστό τριπόντου στην καριέρα του με 43%, ενώ βοηθά πολύ στην άμυνα με 1.1 κλεψίματα και 0.8 τάπες ανά παιχνίδι.

Report: Clippers' Nicolas Batum expected to miss at least 10 days. https://t.co/KZacx9HgZn pic.twitter.com/E3jqLYE33D