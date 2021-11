Αντετοκούνμπο: Εκπληκτικός Γιάννης, μόνο εκείνος τέτοια νούμερα στην ιστορία (vid)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απολαυστικός κόντρα στους Μάτζικ και πέτυχε επίδοση που δεν έχει ξαναεμφανιστεί στην ιστορία του ΝΒΑ.

Πράματα και θάματα έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη νίκη των Μπακς επί των Μάτζικ. Ο ηγέτης των ελαφιών είχε 32 πόντους και 20 ριμπάουντ μεε 15/23 βολές, 7/13 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 τάπες και πέντε λάθη. Τρομερά νούμερα που τον οδήγησαν σε μια ιστορική επίδοση.

Ο Έλληνας σταρ έπαιξε 30 λεπτά, τα λιγότερα στην ιστορία για παίκτη με 30+ πόντους, 20+ ριμπάουντ, 5+ ασίστ, δείχνοντας την τεράστια ποιότητα του.

Το Μιλγουόκι θέλει να ανέβει στην κατάταξη και ο Γιάννης κάνει τα πάντα για να το κουβαλήσει, να το πάρει από το χεράκι και να βελτιώσει τη θέση του.

Giannis' 30 minutes played tonight are the fewest by any player in a game with at least 30 points, 20 rebounds, and 5 assists since minutes were first tracked in 1951-52. (via @ESPNStatsInfo)



32 PTS | 20 REB | 5 AST | 3 BLK pic.twitter.com/bNlPheZOzT