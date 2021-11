Καβς: Τεράστιο πλήγμα με Σέξτον, χάνει όλη τη σεζόν

O Kόλιν Σέξτον θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν λόγω ρήξης μηνίσκου.

Τεράστια απώλεια για τους Καβς. Από τις αρχές Νοέμβρη, έγινε γνωστό πως ο Κόλιν Σέξτον έχει υποστεί ρήξη στον αριστερό μηνίσκο και θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πλέον ο κόσμος έμαθε πως ο ταλαντούχος γκαρντ των ιπποτών και ένας εκ των ηγετών της ομάδας, θα αναγκαστεί να μείνει στα... πιτς για το υπόλοιπο της σεζόν αφού θα υποβληθεί σε επέμβαση για να λύσει το θέμα που έχει στο γόνατο, κάτι δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη ζωή των ιπποτών.

Ήταν ο βασικός point guard τους και ο άνθρωπος που τραβούσε το μεγαλύτερο κουπί στην επίθεση τους, όμως στάθηκε άτυχος στο παιχνίδι με τους Νικς στη Νέα Υόρκη.

Collin Sexton will have season-ending surgery on a left meniscus tear, per @ShamsCharania pic.twitter.com/S9JWrOrl8K