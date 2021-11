H νέα 60άρα ΝτεΡόζαν-ΛαΒίν και η φωτογραφία που θύμισε Τζόρνταν-Πίπεν (vid)

ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν και Ζακ ΛαΒίν προκαλούν... τρόμο στους αντιπάλους με τις εμφανίσεις τους στα εκτός έδρας ματς.

Στο 9-4 βρίσκονται οι Μπουλς και φιγουράρουν στην τρίτη θέση της Ανατολής. Το Σικάγο μετά από αρκετά χρόνια έχει μεγάλες φιλοδοξίες και στοχεύει σε μια σπουδαία πορεία μέσα στα playoffs και γιατί όχι και πρόκριση στους τελικούς.

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν έχει... κολλήσει άψογα στην ομάδα και είναι το... κομμάτι που έλειπε για να ανέβουν επίπεδο. Έχει συνθέσει ένα απίθανο δίδυμο στην περιφέρεια παρέα με τον Ζακ ΛαΒίν και οι δυο τους αποτελούν τους ηγέτες των ταύρων.

Οι δυο τους μέτρησαν 64 πόντους μαζί στη νίκη με 100-90 επί των φορμαρισμένων Κλίπερς. Με αυτή την εμφάνιση ισοφάρισαν και την καλύτερη επίδοση τους στους Μπουλς. Αυτή είναι και η τρίτη φορά φέτος που πετυχαίνουν τουλάχιστον 60 πόντους παρέα σε ένα παιχνίδι. Και πιο εντυπωσιακό είναι πως και στα τρία παιχνίδια έπαιξαν εκτός έδρας. Καθάρισαν Σέλτικς και Κλίπερς, ενώ έχασαν από τους Σιξερς σε αυτά τα τρία παιχνίδια.

Μάλιστα κυκλοφορεί μια φωτογραφία με τον ΝτεΡόζαν να μοιάζει κουρασμένος και να έχει πάρει αγκαλιά τον ΛαΒίν. Πολύς κόσμος έκανε τη σύνδεση με την κλασική φωτογραφία μετά το Flu Game του Τζόρνταν, όπου ο Πίπεν κρατούσε αγκαλιά τον καταρακωμένο Air. Bέβαια τις τελευταίες μέρες δεν σταματά να ρίχνει τα καρφιά του προς τον Τζόρνταν.

Ο «Αir» ταλαιπωρούταν από γρίπη πριν τον 5ο τελικό του 1997 και ενώ η σειρά με τους Τζαζ βρισκόταν στο 2-2. Η γρίπη τον ενοχλούσε πολύαλλά δεν γινόταν να τον κρατήσει μακριά από το πιο καθοριστικό ματς της σεζόν. Στο πρώτο δωδεκάλεπτο ο Μάικλ έδειχνε αδύναμος και έτσι οι Τζαζ το εκμεταλλεύτηκαν, παίρνοντας προβάδισμα 16 πόντων

Στη συνέχεια ο ηγέτης των ταύρων έκανε τα δικά του, αφού σημείωσε 17 πόντους στη δεύτερη περίοδο, θυμίζοντας σε όλους ποιος είναι. Τελικά στο τέλος μέτρησε 38 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα στη νίκη των Μπουλς με 90-88. Σημαντικό ήταν και το τρίποντο που πέτυχε στο τελευταίο λεπτό του ματς, με το οποίο έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του.

Φυσικά οι Μπουλς στο τέλος της διαδρομής κατέκτησαν τον τίτλο. Ο 5ος τελικός έγινε γνωστός ως το «flu game» εξαιτίας της γρίπης που ταλαιπωρούσε τον Τζόρνταν!

