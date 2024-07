Παραμένει «θετικός» ο Λεμπρόν Τζέιμς σε μείωση αποδοχών για την απόκτηση παικτών, στο προσκήνιο αυτή την φορά ο ΝτεΡόζαν.

Σύμφωνα με το ESPN ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι σύμφωνος σε μείωση αποδοχών και για τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν με απώτερο σκοπό να γίνουν μεταγραφές για την ενίσχυση του ρόστερ της καινούριας χρονιάς.

Πιο συγκεκριμένα, ο «βασιλιάς» είναι ελεύθερος αυτή την περίοδο και φαίνεται να είναι «θετικός» στο να υπογράψει καινούριο συμβόλαιο με μειωμένες απολαβές προκειμένου να ενισχυθεί το ρόστερ. Ένας από τους μεταγραφικούς στόχους είναι ο ΝτεΡόζαν από τους Σικάγο Μπούλς. Από τους προηγούμενους, οι Τζέιμς Χάρντεν και Γιόνας Βαλαντσιούνας φαίνεται να έχουν υπογράψει σε άλλη ομάδα.

Ο 34 ετών SG/SF την φετινή σεζόν με την φανέλα των Μπουλς είχε μ.ο 24 πόντους, 5.3 ασίστ και 4.3 ριμπάουντ σε 37.8 λεπτά συμμετοχής.

