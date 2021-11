Νέο κράξιμο Πίπεν σε Τζόρνταν: «Για ποιο flu game μιλάτε; Ελάτε τώρα» (vid)

O Σκότι Πίπεν τα... έχωσε ξανά στον Μάικλ Τζόρνταν, αυτή τη φορά για το περίφημο Flu Game στους τελικούς του 1997.

Πριν από λίγο καιρό ο Σκότι Πίπεν τα... έχωσε στον Μάικλ Τζόρνταν, τονίζοντας πως είναι εγωιστής και αχάριστος εξαιτίας των όσων ειπώθηκαν στο Last Dance. Ο «Ινδιάνος» που παρέα με τον Air, κατέκτησε 6 πρωταθλήματα, έχοντας το απόλυτο στους τελικούς που έπαιξε με τους Μπουλς, ξαναχτύπησε και αυτή τη φορά έκραξε τον Τζόρνταν για το περίφημο Flu Game.

O Σκότι αρχικά μίλησε για τις ενοχλήσεις που είχε στη μέση στο Game 6 των τελικών του 1998 κόντρα στους Τζαζ, κάτι που δεν θα τον άφηνε να αγωνιστεί στο 7ο ματς των τελικών (αν η σειρά έφτανε σε έβδομο ματς): «Δεν θα έπαιζα αν είχαμε Game 7 στους τελικούς του 1998. Πριν ξεκινήσει το Game 6 το ήξερα και μετά από σπρώξιμο του Μαλόουν, με ζόρισε σε όλο το παιχνίδι. Πήγαινα στα αποδυτήρια έκανε ένεση κορτιζόνης και ό,τι άλλο έπρεπε. Ήξερα ότι δεν θα έπαιζα στο Game 7». Φυσικά το Game 6 το είχε καθαρίσει ο Τζόρνταν, ο οποίος πέταξε στο έδαφος τον Ράσελ, σηκώθηκε για δύο και χάρισε άλλο ένα πρωτάθλημα στο Σικάγο.

Στο τέλος στάθηκε στο «Flu Game» του Μάικλ Τζόρνταν: «Είναι δυσκολότερο να παίξεις με κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου ή με γρίπη; Δεν βλέπω πολλά ματς με ενοχλήσεις στην πλάτη, αλλά βλέπω Flu Games. Ποια γρίπη; Ελάτε τώρα».

"I don't see many bad-back games, but I do see flu games." @ScottiePippen compares his back injury against the Jazz to Michael Jordan's infamous "Flu Game." Hear more on @SiriusXMNBA. https://t.co/vZSAKED5NR pic.twitter.com/65Q21Dgig2