Οι Σακραμέντο Κινγκς φαίνεται πως ολοκλήρωσαν μία σημαντική κίνηση κάνοντας δικό τους τον Ντεμάρ ΝτεΡόζαν.

Σύμφωνα με τον Έντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Ντεμάρ ΝτεΡόζαν θα συνεχίσει την καριέρα του φορώντας τη φανέλα των Σακραμέντο Κινγκς, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών!

Όπως μεταφέρει το δημοσίευμα, αυτό είναι μέρος ενός trade κατά το οποίο ο 34χρονος φόργουορντ φεύγει από τους Σικάγο Μπουλς σε αντάλλαγμα για τον Κρις Ντουάρτε, pick δεύτερων γύρων και μετρητά ενώ ταυτόχρονα, ο Χάρισον Μπαρνς θα πάει στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο ΝτεΡόζαν είχε κατά μέσο όρο από 24 πόντους με 5,3 ασίστ και 4,3 ριμπάουντ σε 37,8 λεπτά συμμετοχής. Στο παρελθόν έχει περάσει διαδοχικά από τους Τορόντο Ράπτορς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς ενώ έχει υπάρξει 6 φορές παίκτης στο All Star Game.

ESPN Sources with @TimBontemps: The Sacramento Kings are agreed on a sign-and-trade that will land DeMar DeRozan on a three-year deal, send Harrison Barnes to the San Antonio Spurs and Chris Duarte, two second-round picks and cash to the Chicago Bulls. pic.twitter.com/eopPkSPBvc