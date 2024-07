Οι Σακραμέντο Κινγκς συζητούν με τους Σικάγο Μπουλς για την απόκτηση του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, μέσω sign and trade.

Οι Σακραμέντο Κινγκς αναζητούν λύσεις για να βελτιώσουν το ρόστερ τους, μετά τη σχεδόν καταστροφική σεζόν 2023-2024. Και ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν είναι ο κύριος στόχος και ο παίκτης που θα δώσει περισσότερο σκορ σε μία ήδη χαρισματική ομάδα.

Οι Κινγκς βρίσκονται σε συζητήσεις με τους Σικάγο Μπουλς, έτσι ώστε να αποκτήσουν τον ΝτεΡόζαν μέσω sign and trade, ωστόσο στο Σικάγο δεν θέλουν να... φορτωθούν με υψηλά μισθολόγια.

Και γι' αυτό τον τρόπο και για να ολοκληρωθεί το trade, αναζητούν και μία τρίτη ομάδα, προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal.

Σύμφωνα με το ESPN, η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 24 ή 48 ώρες.

