ΝΒΑ: Στο πρωτόκολλο κορονοϊού ο Βούτσεβιτς

Οι Μπουλς μοιράζονται την κορυφή της κατάταξης στην Ανατολή μαζί με τους Ουίζαρντς, εντούτοις είναι υποχρεωμένοι να πορευτούν το επόμενο διάστημα δίχως τον Νίκολα Βούτσεβιτς, ο οποίος μπήκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού.

Οι Μπουλς μετρούν οκτώ νίκες στα πρώτα 11 ματς της regular season ωστόσο ο Νίκολα Βούτσεβιτς θα απουσιάσει το επόμενο διάστημα, καθώς ο 31χρονος σέντερ μπήκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού.

Ο Βούτσεβιτς μετράει φέτος 13.6 πόντους, 10.9 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ μ.ό., έχοντας καθοριστική συμβολή στην πορεία των «Ταύρων» τη φετινή σεζόν. Ο Adrian Wojnarowski ανέφερε χαρακτηριστικά στο Twitter πως θα απουσιάσει από αρκετά παιχνίδια.



Vucevic is expected to miss multiple games, sources tell ESPN. https://t.co/gMiTTGZcuK