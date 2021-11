Σέλτικς: Ο Μπράουν εκτος δράσης για 1-2 εβδομάδες

Ο Τζέιλεν Μπράουν θα αναγκαστεί να χάσει τις επόμενες 1-2 εβδομάδες λόγω τραυματισμού.

Πλήγμα στους Σέλτικς, αφού η ομάδα από τη Βοστώνη δεν μπορεί να υπολογίζει στον Τζέιλεν Μπράουν για τα επόμενα ματς. Ο περιφερειακός των Κελτών θα είναι στα... πιτς για τις επόμενες 1-2 εβδομάδες, αφού αντιμετωπίζει πρόβλημα στον δεξί τετρακέφαλο.

H κατάσταση στην ομάδα γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, αφού το κλίμα είναι ήδη βαρύ μετά τις δηλώσεις του Μάρκους Σμαρτ, ο οποίος τόνισε πως οι συμπαίκτες του δεν ... πασάρουν καθόλου τη μπάλα και θα πρέπει να αρχίσουν να το κάνουν.

Φέτος ο Τζέιλεν μετρά 25.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ στα 8 παιχνίδια που έχει παίξει με τη Βοστώνη. Πάντως πολύ χειρότερα στο θέμα των τραυματισμών, είναι τα πράγματα για τους Καβς, αφού ο Κόλιν Σέξτον υπέστη ρήξη μηνίσκου και μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

