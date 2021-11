NBA: Οι πέντε rookies-διαμάντια που δεν... μασάνε στο ξεκίνημα (vids)

Ορισμένοι rookies έχουν μπει με το πόδι στο... γκάζι στα παρκέ του ΝΒΑ και το Gazzetta στέκεται στις πιο... καυτές περιπτώσεις μέχρι στιγμής.

Έχουν βγει τα πρώτα συμπεράσματα για τους rookies στο ΝΒΑ και υπάρχουν ορισμένοι κύριοι που έχουν εντυπωσιάσοι, ενώ άλλοι έχουν μπει μουδιασμένα (Σαγκς, Κάνινγκχαμ) παρόλο τον... θόρυβο που έγινε για εκείνους στο draft, ενώ και από τον Τζέιλεν Γκριν περιμέναμε παραπάνω πράγματα.

To Gazzetta στέκεται στους πρωτοετείς που έχουν αφήσει πολλές υποσχέσεις με τις εμφανίσεις, παίζοντας σημαντικό ρόλο στις ομάδας, δείχνοντας πως δεν είναι καθόλου... ψαρωμένοι. Έτοιμοι να αναλάβουν ευθύνες και με πολλές αρμοδιότητες μέσα στο παρκέ. Αυτό είναι το TOP 5 που έχει ξεχωρίσει και λάμπει στα παρκέ της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη.

*Για λίγο έμεινε εκτός πεντάδας ο εξαιρετικός αμυντικός των Κινγκς και άνθρωπος για τις ειδικές αποστολές, Ντέιβιον Μίτσελ

Σκότι Μπαρνς (Ράπτορς)

Στο Τορόντο τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση με την πρώτη επιλογή τους στο draft. Ο Σκότι Μπαρνς είναι ο πιο επιδραστικός rookie μέχρι στιγμής και έχει κομβικό ρόλο στο φετινό Τορόντο, παλεύοντας να κρατήσει την ομάδα στον... αφρό και στη διεκδίκηση των playoffs. Μετρά 16.6 πόντους πόντους, 8.5 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ με 53 % εντός πεδιάς και σε συναρπάζει με το μέγεθος του και τον χειρισμό μπάλας, τον διασκελισμό του και την αυτοπεποίθηση του μέσα στο ματς. Τιμιότατος και στην άμυνα, μπορεί να μαρκάρει πολλές θέσεις αποτελεσματικά. Γρήγορος με τη μπάλα στα χέρια, φημίζεται για τα τελειώματα του ειδικά με το δεξί χέρι μέσα στο ζωγραφιστό. Εξαιρετικός στο να διαβάζει την αντίπαλη άμυνα και να φτιάχνει φάσεις και καλάθια στους συμπαίκτες του, όταν βγαίνει στην κορυφή της ρακέτας για να πάρει μπάλα. Aν δινόταν σήμερα το βραβείο του rookie της σεζόν, θα το έπαιρνε ο κύριος Σκότι Μπαρνς. Οι Καναδοί ίσως βρήκαν τον επόμενο ηγέτη, τον άνθρωπο που θα... χτίσουν το μέλλον τους, αν επιλέξουν να δώσουν κάποια στιγμή τον στάσιμο Πασκάλ Σιάκαμ.

Έβαν Μόμπλεϊ (Καβς)

Ακόμα μια επιλογή που δικαιώνει απόλυτα την ομάδα που την έκανε. Οι Καβς επέλεξαν τον Μόμπλει και στο πρόσωπο του βρήκαν ένα εξαιρετικό τεσσάρι που δεν φοβάται να κολυμπήσει στα βαθιά από την πρώτη του σεζόν. Φυσικά πήρε από το ξεκίνημα φανέλα βασικού και μετρά 15.3 πόντους, 7.9 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ, βοηθώντας το Κλίβελαντ να έχει θετικό ρεκόρ. Πανέξυπνος αμυντικός και εξαιρετικός μπλοκέρ, κάτι που φαίνεται και από το γεγονός πως έχει παραπάνω τρίποντα από τον ψηλότερο Τζάρετ Άλεν. Μέχρι και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τον εκθείασε μετά το ματς των Λέικερς με τους Καβς, λέγοντας: «Θα γίνει ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Το Κλίβελαντ έχει κανει μια εξαιρετική επιλογή». Παίζει εξαιρετικά το pick n roll και κόβει την σωστή στιγμή για να πάρει τη μπάλα για να τελειώσει τη φάση. Καλός στο χειρισμό μπάλας και γρήγορος για το ύψος του. Δεν μπορείς να του δώσεις το σουτ αν είσαι αμυντικός, αφού απειλεί τόσο από το τρίποντο, όσο και από μέση απόσταση.

Κρις Ντουάρτε (Πέισερς)

Η αλήθεια είναι πως ελάχιστοι περίμεναν να έχει αυτά τα νούμερα, όταν έγινε draft από τους Πέισερς. Η Ιντιάνα μάλλον έχει βρει ένα... λαβράκι και το γεγονός πως στο ξεκίνημα της σεζόν, ήταν off ο ΛεΒερτ με τον Ουόρεν, τον βοήθησε πολύ να πάρει ευκαιρίες και να δείξει τις ικανότητες του. Έχει 14.8 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και σουτάρει με 40% στα τρίποντα. Μόλις σε δύο από τα 13 παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα, έχει μείνει κάτω από τους 10 πόντους, κάτι που μας φανερώνει τη συνέπεια του. Ο προπονητής του τον εμπιστεύεται και ο Ντουάρτε δείχνει σαν έτοιμος από καιρό να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της Ιντιάνα τη φετινή σεζόν. Τρίποντος που σε σκοτώνει τόσο σε καταστάσεις catch n shoot όσο και spot up. Σε αρκετές περιπτώσεις αν δει τρύπα στη ρακέτα, παίρνει δεξί ή αριστερο διάδρομο και τελειώνει τις φάσεις με lay up. Στην άμυνα ξέρει να βάζει τα χέρια του πάνω στη μπάλα και να κάνει δύσκολη τη ζωή του παίκτη που μαρκάρει.

Φραντζ Βάγκνερ (Μάτζικ)

Ο Γερμανός small forward έχει εκμεταλλευτεί το ολικό rebuild που δοκιμάζουν από πέρυσι οι Μάτζικ και λάμπει φέτος στην πρώτη του σεζόν στη λίγκα. Μπορεί να σκοράρει πίσω από τη γραμμη του τριπόντου, καλός στα hook σε κίνηση και μια 28άρα με ρεκόρ καριέρας στην ανατροπή των Μάτζικ επί της Μινεσότα, κάνοντας φοβερά πράγματα στο 4ο δωδεκάλεπτο. Σουτάρει με 36 % στα τρίποντα και είναι τρίτος σκόρερ του Ορλάντο με 13.4 πόντους, ενώ βρίσκεται στην κορυφή στα κλεψίματα με 1.5 ανά παιχνίδι. Μετρά 3.8 ριμπάουντ και 2 ασίστ μ.ο. Στη νεανική ομάδα του Ορλάντο θα έχει την ευκαιρία να κάνει πάταγο τόσο φέτος, όσο και τα επόμενα χρόνια, αφου πλέον δεν υπάρχει ο μεγάλος ηγέτης στην ομάδα ή κάποιος σπουδαίος σκόρερ. Στους Μάτζικ σίγουρα θα βρει τον χώρο για να πάρει αρκετά λεπτά συμμετοχής και να παρουσιάζεται όλο και πιο βελτιωμένος από παιχνίδι σε παιχνίδι. Εξαιρετικό prospect για το Ορλάντο.

Τζος Γκίντεϊ (Θάντερ)

Ένα από τα πολλά διαμαντάκια που έχουν μαζέψει οι Θάντερ, προσπαθώντας να χτίσουν για το μέλλον. Εμπιστεύονται πολλά νέα παιδία (Ποκουσέφσκι, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Ντορτ, Μπάζλεϊ). Κάνει πολλά πράγματα πάνω στο παρκέ και ειναι ένας από τους rookie με το υψηλότερο μπασκετικό I.Q. Ο καλύτερος rookie στο ποσοστό ασίστ-λαθών. Καλός πασέρ και παίκτης ομάδας που δεν θα σκεφτεί το δικό του καλό, αλλά θα βάλει παραπάνω την συλλογικότητα. Του αρέσει να ψάχνει την ασίστ, ενώ πολλές φορές παίρνει screen στην κορυφή και δημιουργεί φάσεις για να τις τελειώσουν οι ψηλοί του. Πασέρ με υψηλό... ταβάνι, αφού το μυαλό του βοηθάει πολύ σε αυτό. Μπορεί να απειλήσει και από το τρίποντο. Όταν πλησιάζει τη ρακέτα, αρέσκεται να τελειώνει τη φάση με δεξί χέρι. Το μυαλό του και οι αποφάσεις που παίρνει στα ματς δεν μοιάζουν με παιδί 19 ετών σε rookie season, αλλά με 30άρη. Είναι λες και παίζει χρόνια στη λίγκα. Φέτος έχει 9.8 πόντους, 6.7 ριμπάουντ και 6.2 ασίστ και αγωνίζεται ως shooting guard.