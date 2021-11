Μέγας Κάρι: Έγραψε ιστορία και έχει τα περισσότερα τρίποντα ever στο ΝΒΑ (vid)

Ο τεράστιος Στεφ Κάρι έγραψε ιστορία στα τρίποντα κόντρα στους Μπουλς.

Eίναι ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας και δεν σταματά να το αποδεικνύει, κατακτώντας τη μία κορυφή μετά την άλλη. Ο τεράστιος Στεφ Κάρι ξεπέρασε τον Ρέι Άλεν και πλέον έχει τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία του ΝΒΑ σε regular season και playoffs. Ο Άλεν είχε μείνει στα 3.358 και είδε τον ηγέτη των Ουόριορς να τον προσπερνάει στο ματς κόντρα στους Μπουλς.

Για να φτάσει σε αυτό το επίτευγμα ο Κάρι χρειάστηκε 886 ματς, τη στιγμή που ο πρώην πρωταθλητής με Σέλτικς και Χιτ τελείωσε με 1.471. Δηλαδή πέρασε πρώτος, έχοντας 585 ματς λιγότερα. Αδιανόητο!

Ο Στεφ Κάρι κάνει απίθανη σεζόν, οδηγώντας τους πολεμιστές στο καλύτερο ρεκόρ της λίγκας με 11-1, ενώ ο ίδιος έχει πάρει κεφάλι και είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο φαβορί για το βραβείο του MVP, το οποίο αν έρθει θα είναι και το τρίτο της υπέρλαμπρης καριέρας του.

Δεν υπάρχουν πολλά που μπορείς να πεις για αυτό τον άνθρωπο, απλά να υποκλιθείς στο μεγαλείου του παικταρά που ηλεκτρίζει τα πλήθη καλύτερο από τον καθένα στο ΝΒΑ χωρίς να χρειαστεί να καρφώσει.

Mάλιστα ο Κάρι έφτασε τα 36 ματς στην καριέρα του με τουλάχιστον 9 τρίποντα τη στιγμή που οι δεύτεροι Λίλαρντ και Χάρντεν έχουν από 9.

Chef Curry is cooking 👨‍🍳 pic.twitter.com/3TQKKNJM4U — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 13, 2021

Record Broken:



Stephen Curry has made more career 3-pointers than anyone in NBA history, including playoffs.



He’s played 585 games fewer than second place, Ray Allen. pic.twitter.com/fMwJbSZUjt — Shane Young (@YoungNBA) November 13, 2021

Steph Curry has passed Ray Allen for the most three pointers made all-time (including playoffs)



Curry: 3359+

Allen: 3358 pic.twitter.com/1rTcEAAMnP November 13, 2021

With this three, Steph Curry passed Ray Allen for the most three pointers made all-time (including playoffs) 💦 pic.twitter.com/SXMLCKcmfL — ESPN (@espn) November 13, 2021