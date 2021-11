Λίλαρντ: Έκανε τη χειρότερη εμφάνιση ever με 4 πόντους και... ψάχνεται (infographic)

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ έχει ξεκινήσει με κάκιστο τρόπο τη σεζόν, ψάχνοντας να βρει τα πατήματα του.

Θεωρείται και είναι ένας από τους καλύτερους γκαρντ της λίγκας. Τόσα χρόνια κουβαλά τους Μπλέιζερς μόνος του και αποτελεί ίσως τον κορυφαίο clutch player της σύγχρονης εποχής, μιλώντας πάντα στις δύσκολες στιγμές.

Ωστόσο η φετινή σεζόν μοιάζει για τον Ντέιμιαν Λίλαρντ σαν εφιάλτης μέχρι στιγμής. Ο Dame τα έχει... σπάσει φέτος, πραγματοποιώντας τραγικές εμφανίσεις για την κλάση του και δεν μπορεί με τίποτα να βρει το χέρι του. Απέναντι στους Πέισερς έκανε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις της καριέρας του, αν όχι τη χειρότερη.

Είχε μόλις 4 πόντους με 2/13 σουτ και 0/6 τρίποντα, ενώ το μόνο που τον έσωσε είναι ο δημιουργικός τομέας, αφού είχε 11 ασίστ. Αυτοί οι 4 πόντοι αποτελούν τη χειρότερη επίδοση της καριέρας του στο σκοράρισμα και για να βρει κάποιος κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να πάει πολλά χρόνια πίσω. Ο Dame είχε 4 πόντους απέναντι στους Κινγκς και τη νίκη των Μπλέιζερς με 96-85 τη σεζόν 2013-14 . Τότε ο Dame τελείωσε την αναμέτρηση με το κάκιστο 1/15 σουτ σε μια βραδιά που θα ήθελε να ξεχάσει. Σίγουρα η εμφάνιση του κόντρα στους Πέισερς και η ισοφάριση του βαρομετρικού χαμηλού του θα πρέπει να τον προβληματίσει, ωστόσο είναι αρκετά δυνατός χαρακτήρας και έχει δείξει πως ποτέ δεν το βάζει κάτι. Και στα δύσκολα, ξέρει να αντιστρέφει την κατάσταση.

Τα νούμερα του Λίλαρντ φέτος δεν θυμίζουν σε τίποτα τον παίκτη που θαυμάσαμε τα τελευταία χρόνια και τρομοκρατούσε τη λίγκα με τις εμφανίσεις του και τα ρεκόρ του. Ο Dame ψάχνεται, δεν πατά καλά, έχει χάσει την αυτοπεποίθηση του και μετρά 17.9 πόντους, 8.8 ασίστ, 3.9 ριμπάουντ, 34% εντός πεδιάς και 22% τρίποντα. Απελπιστικά άστοχος για την ποιότητα του, τον σώζει μόνο ο μέσος όρος του στις ασίστ.

Όπως παρατηρούμε και στο δεύτερο γράφημα του Sofascore, ο Dame σουτάρει με κάκιστα ποσοστά από τις 45 μοίρες, αφού από τη δεξιά πλευρά βρίσκεται στο 6.5%. Φτιάχνει λίγο το πράγμα στα σουτ μέσης απόστασης, όχι όμως από την αριστερή πλευρά του καλαθιού, από εκείνη τη θέση έχει 23%, όπως βλέπουμε χαρακτηριστικά με το κόκκινο χρώμα.

Όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται στο Πόρτλαντ ποτέ δεν είχε δίπλα του έναν superstar και ποτέ δεν το απαίτησε. Ποτέ δεν κλάφτηκε για αυτό όπως κάνουν αρκετοί σταρ του ΝΒΑ. Ποτέ δεν ζήτησε ανταλλαγή, ποτέ δεν έψαξε δικαιολογίες. Σε όλη του τη ζωή έδειχνε την αφοσίωση στην ομάδα του και έπαιζε με όπλα που είχε. Ο Dame δεν είχε ποτέ superstar δίπλα του, ποτέ έναν αμυντικό της σεζόν κοντά του, ποτέ ένα πρώην MVP. Mάλιστα από το 2015 και μετά δεν είχε μαζί του ούτε καν All Star και φυσικά παίκτη που να βρέθηκε στις All NBA Teams. Τον μοναδικό All Star παίκτη που είχε στην καριέρα του ήταν ο ΛαΜάρκους Όλντριτζ που αγωνίστηκε στα All Star Game του 2013 και 2014, όμως αυτό έγινε στις 2 πρώτες χρονιές του Dame στη λίγκα.

Το καλοκαίρι υπήρχαν δημοσιεύματα που τον ήθελαν εκτός Πόρτλαντ, με τον ίδιο να διαψεύδει. Πάντως για άλλη μια σεζόν οι Μπλέιζερς δεν έκαναν το παραμικρό για να δυναμώσουν και να βοηθήσουν τον ηγέτη τους να δει επιτέλους μια χαρά, μια καλή πορεία στα playoffs με την ομάδα. Τον Ιούνιο του 2021 έγραψε ένα μήνυμα που έδειξε την απογοήτευση του για άλλη μια σεζόν που φτανει γρήγορα στο τέλος μετά τον αποκλεισμό στα playoffs, ενώ ένα μήνα μετά πέταξε το... μπαλάκι στο front office για να φέρει παίκτες, να κάνει σωστές κινήσεις για να βελτιωθεί η ομάδα. Το μήνυμα αυτό άγχωσε τους φίλους των Μπλέιζερς και αρκετοί θεώρησαν πως δεν θα μείνει για πολύ καιρό στο Πόρτλαντ. Παρόλα αυτά δεν πήγε πουθενά, δείχνοντας για άλλη μια φορά την αφοσίωση του στην ομάδα.

Πάντως οι Μπλέιζερς όχι μόνο δεν έκαναν κάτι για να τον βοηθήσουν, αλλά αποδυναμώθηκαν κιόλας, χάνοντας τους Καρμέλο, Καντέρ, Ντέρικ Τζόουνς και Κόλινς, ενώ απέκτησαν Νανς, Ζέλερ, Κόλινς και ΜάκΛιμορ. Ίσως να έχει κουραστεί να κουβαλά. Κανείς δεν ξέρει τι του συμβαίνει. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι πως στο ξεκίνημα της σεζόν δεν θυμίζει την παιχτάρα που απολαύσαμε τα προηγούμενα χρόνια.

WHAT is going on with Damian Lillard?!



Lillard had 4 PTS & 11 AST on 2/13 FGM & 0/6 3PM in Portland’s WIN over Indiana 😳



Lillard in 2021-22: 17.8 PPG, 8.8 APG, 4.0 RPG, 33 FG%, 21 3P%



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/AOFUQjiPWT