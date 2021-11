Θάντερ: Δεύτερη φορά επιστρέφουν από το -19 με Λέικερς και το ρεκόρ 25ετίας

Oι Θάντερ έχουν πάρει τον... αέρα των Λέικερς, κάνοντας το 2/2 και επιστρέφοντας ξανά από το -19.

Σε... κακό δαίμονα των Λέικερς έχουν αποδειχθεί οι Θάντερ. Η ομάδα του Αλεξέι Ποκουσέφσκι επικράτησε 107-104 μέσα στο Λος Άντζελες και έκανε το 2/2 κόντρα στους λιμνάνθρωπους μέσα σε λίγες μέρες.

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι πως πραγματοποίησε ακόμα ένα τεράστιο comeback, αφού επέστρεψε ξανά από το -19. Με αυτό τον τρόπο έγινε η 5η ομάδα της τελευταίας 24ετίας που έχει νικήσει 2 ματς κόντρα σε συγκεκριμένο αντίπαλο, ενώ βρισκόταν πίσω με 19 πόντους.

Μπορεί η Οκλαχόμα να αποτελεί μία από τις χειρότερες ομάδας της λίγκας και να χτίζει για το μέλλον, έχοντας στο ρόστερ νεαρούς παίκτες (Ποκουσέφσκι, Αλεξάντερ, Ντορτ, Μπάζλεϊ, Γκίντεϊ), αλλά απέναντι στους Λέικερς μεταμορφώνεται.

The Thunder complete another comeback against the Lakers, this time coming back from down 19.



The Thunder are the 5th team over the last 25 years to win multiple games vs a single opponent in a season where they trailed by 19+ points in both. pic.twitter.com/2nWX5NsJRj