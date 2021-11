Λίλαρντ: Συναντήθηκε με τον ΛεΜπρόν, δεν «κολλούσε» με τους Λέικερς

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ και οι Λος Άντζελες Λέικερς. Ο γκαρντ των Μπλέιζερς μίλησε για τη συνάντηση με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τη διαπίστωση ότι δεν... κολλάει στους Λέικερς.

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ έσπασε τα... ταμπού. Μίλησε για τις καλοκαιρινές σκέψεις του. Την προσέγγιση του ΛεΜπρόν Τζέιμς και την άρνησή του να αποτελέσει μέρος των Λος Άντζελες Λέικερς.

«Ο ΛεΜπρόν με ρώτησε τις σκέψεις μου για την κατάστασή μου και του είπα αυτό που λέω και τώρα: Θέλω να είμαι σε μία θέση να τα κερδίσω όλα», είπε ο Λίλαρντ στο Yahoo Sports.

Και συνέχισε: «Μου έδειξε μία εικόνα, τι μπορεί να γίνει αν αποφασίσω να φύγω. Δεν μου είπε να πάω στο Λος Άντζελες και δεν μου είπε κάτι που δεν ήξερα. Του απάντησα ότι αν ήταν να έρθω να παίξω μαζί σας θα μπορούσε να δουλέψει λόγω του ταλέντου μου, του ποιος είμαι και ποιοι είναι αυτοί».

Μόνο που ο Λίλαρντ είχε να πει και άλλα.Τι έπαιξε ρόλο στην τελική απόφασή του. «Είμαι σίγουρος ότι θα ήταν απίστευτη ευκαιρία να παίξω μαζί με τον ΛεΜπρόν, τον Άντονι Ντέιβις και να αγωνιστώ σε μία μεγάλη αγορά. Αλλά όσο ελκυστικό και διασκεδαστικό ακούγεται, δεν αισθάνομαι στην καρδιά μου ότι είμαι αυτός ή ανήκω εκεί. Και θέλω να τονίσω ότι η απόφασή μου δεν αφορά τη βολή μου. Δεν φοβάμαι να βγω από τη ζώνη της βολής μου, επειδή το Πόρτλαντ είναι το μέρος που θέλω να μείνω όταν σταματήσω να παίζω. Έλαβα την απόφασή μου βασισμένος σε αυτό που ήθελα να κάνω».

