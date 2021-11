Ιαχές «θέλουμε τον Λίλαρντ» στη Φιλαντέλφεια και η απάντηση του «Dame» (vid)

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ γνώρισε την αποθέωση στη Φιλαντέλφεια καθώς οι φίλοι των 76ers φώναζαν ρυθμικά ότι τον θέλουν στην ομάδα τους!

Την ώρα που ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ και των Πόρτλαντ Τρέιλμπλεϊζερς ετοιμαζόταν να σουτάρει ένα «ζευγάρι» βολών, το κοινό στο «Wells Fargo Center» της Φιλαντέλφεια άρχισε να τον... αποθεώνει!

«We want Lillard» (σ.σ. θέλουμε τον Λίλαρντ) φώναζαν οι φίλοι των 76ers εκφράζοντας την επιθυμία τους να τον δουν στην ομάδα του. Άλλωστε το όνομά του είχε πέσει για τα καλά στο τραπέζι καθώς είχε συζητηθεί έντονα το ενδεχόμενο του trade για τον Μπεν Σίμονς. Τι είπε ο ίδιος ο Λίλαρντ;

Εκείνος... έκοψε τον βήχα των 76ers καθώς εξέφρασε την πίστη του στο Πόρτλαντ: «Εκτιμώ πολύ την αγάπη τους και τον σεβασμό που μου έδειξαν αλλά είμαι και με τα δύο πόδια στο Πόρτλαντ. Άλλωστε το έχω πει πολλές φορές».

"We want Lillard" chants in Philly 👀 pic.twitter.com/23ZQujuGaJ