Μπακς: Ο Μίντλετον μπήκε στο πρωτόκολλο για τον κορονοϊό

Ο Κρις Μίντλετον μπήκε στο πρωτόκολλο του κορονοϊού και αναμένεται να απουσιάσει από τις προσεχείς αναμετρήσεις των Μιλγουόκι Μπακς.

Μετά τον Κέβιν Λοβ και τον Τομπάιας Χάρις στο πρωτόκολλο υγείας του κορονοϊού μπήκε και ο Κρις Μίντλετον! Ο φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς δεν αγωνίστηκε στην ήττα των Μπακς απ' τους Τζαζ, τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/11), με τον Μάικ Μπουντενχόλζερ να εξηγεί, τότε, ότι η απουσία του σχετίζεται με τον κορονοϊό.

Ο Μίντλετον τοποθετήθηκε στο πρωτόκολλο υγείας, χωρίς - μέχρι αυτή τη στιγμή - να έχει ξεκαθαριστεί αν έχει προσβληθεί από κορονοϊό ή έχει τεθεί σε καραντίνα, λόγω άμεσης επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Σε έξι αγώνες στην τρέχουσα σεζόν ο Μίντλετον μετράει 20 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ. Το όνομά του, ενόψει του αγώνα με τους Ντιτρόιτ Πίστονς (3/11, 01:00) έρχεται να προστεθεί σε αυτά των Τζρου Χόλιντεϊ, Μπρουκ Λόπεζ, Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο.

Ο τελευταίος δεν έχει αγωνιστεί τη φετινή σεζόν, ενώ οι Χόλιντεϊ και Λόπεζ μετρούν δύο και μία, συμμετοχή.

