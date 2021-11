Καβς: Εκτός επ' αόριστον ο Λοβ, μπήκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού

O Kέβιν Λοβ μπήκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού και θα λείψει από τα επόμενα παιχνίδια των Καβς.

Σημαντικό πλήγμα για τους Καβς. Η ομάδα από το Κλίβελαντ θα αναγκαστεί να παίξει χωρίς τον Κέβιν Λοβ στα επόμενα ματς, χωρίς να διευκρινίζεται το ακριβές διάστημα της απουσίας του.

Ο ψηλός των ιπποτών μετρά φέτος 9.9 πόντους και 7.3 ριμπάουντ μέσο όρο σε 7 ματς, ενώ σουτάρει με 20% στα τρίποντα και 35% εντός πεδιάς. Πάντως δεν έχει ξεκινήσει βασικός σε κανένα ματς, αφού οι Καβς αρχίζουν τα παιχνίδια τους με τους Μόμπλεϊ και Άλεν στη ρακέτα, επενδύοντας στο μέλλον.

Cavaliers’ Kevin Love has entered health and safety protocols and is expected to miss several games, sources tell @TheAthletic @Stadium. Love is averaging 9.9 points and 7.3 rebounds this season.