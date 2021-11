Μιλγουόκι Μπακς: Ιδού οι City Editions φανέλες των πρωταθλητών (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς προσπάθησαν να συμπτύξουν τα 50 χρόνια από τη κατάκτηση του πρωταθλήματος το 1971 έως και το 2021 στις City Edition φανέλες τους!

Σ' ένα σύντομο μεν, αλλά απολαυστικό βίντεο, οι πρωταθλητές ΝΒΑ αποκάλυψαν τις «City Edition» που θα φορούν τη φετινή σεζόν.

Συγκεκριμένα προσπαθούν να κάνουν μια ιστορική αναδρομή και να «χωρέσουν» τις ομάδες όλων των δεκαετιών. Από τα 70's και την κατάκτηση του τίτλου, τα 80's με την παρέα των Μόνκριφ και Κάμινγκς, τα 90's με Ρέι Αλεν και Γκλεν Ρόμπινσον έως και τις δεκαετίες του 2000 και του 2010.

Οι λεπτομέρειες έχουν να κάνουν με την μεγάλη γραμματοσειρά, αλλά και τις οριζόντιες γραμμές στο πλάι της φανέλας όπου αποτυπώνονται τα χρώματα όλων των εποχών!

Green & Growing ⏩ Fear The Deer



Welcome to City Edition 2021-22. The Remix. pic.twitter.com/6KD9UsCf2f