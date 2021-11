Μπακς - Τζαζ 95-107: Η εμφάνιση του Γιάννη κόντρα στη Γιούτα (vid)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο πάλεψε όσο μπορούσε απέναντι στη Γιούτα ωστόσο οι προσπάθειες του Greek Freak δεν ήταν αρκετές για τους Μπακς που ηττήθηκαν εντός έδρας από τους Τζαζ και έπεσαν στο 3-4 στην κατάταξη.

Οι Τζαζ εκμεταλλεύτηκαν τις πέντε απουσίες των Μπακς και επικράτησαν με 107-95, υποχρεώνοντας τα «Ελάφια» στην τρίτη συνεχόμενη ήττα τους στο Fiserv Forum.

Όσον αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, σημείωσε 25 πόντους με 2/2 βολές, 7/9 δίποντα, 3/11 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 2 λάθη στα 35' που έμεινε στο παρκέ.

Ακολούθως, τα «Ελάφια» δημοσίευσαν τα highlights του απέναντι στη Γιούτα.

Working on the weekend like usual.



25 PTS | 7 REB | 6 AST pic.twitter.com/MP3h8Vc2v6