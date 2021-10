Μιάμι Χιτ: Εννέα πάσες σε 14 δευτερόλεπτα για ένα τρίποντο του Χίροου (vid)

Απέναντι στους Γκρίζλις, οι παίκτες των Χιτ φρόντισαν να παρουσιάσουν μία σεμιναριακή επίθεση που κατέληξε σε τρίποντο του Χίροου μετά από εννέα πάσες σε 14 δεύτερα.

Οι Μαιάμι Χιτ αντιμετώπισαν τους Μέμφις Γκρίζλις, τους οποίους και κέρδισαν με 129-103 καταγράφοντας την 5η τους νίκη για τη φετινή σεζόν στο ΝΒΑ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου οι παίκτες του Έρικ Σποέλστρα δημιούργησαν μία φάση βγαλμένη από... κάθε πινακάκι!

Με 14 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι για την επίθεσή τους, έψαχναν τον κατάλληλο τρότο να βρουν το σίγουρο καλάθι. Μέσα σε αυτό το χρόνο, αντάλλαξαν εννέα (!) πάσες προκειμένου η τελευταία να καταλήξει από τα χέρια του Μόρις στον ξεμαρκάριστο Τάιλερ Χίροου. Εκείνος βρισκόταν στην κορυφή της περιφέρειας και ευστόχησε σε τρίποντο για το +8 της ομάδας του.

Δείτε παρακάτω τη χαρακτηριστική φάση:

The @MiamiHEAT use NINE passes to set up the Tyler Herro triple 🙌



Watch the Heat and Grizzlies NOW on NBA League Pass! pic.twitter.com/4XMW7KDXY2