Λέικερς: H superteam μυρίζει... μπαρούτι και δεν θέλει να την ξαναπάθει όπως το 2013 (vid)

Οι Λέικερς βρίσκονται σε... κρίση στο ξεκίνημα της σεζόν και το Gazzetta κάνει τη σύγκριση της φετινής Superteam με εκείνη που απέτυχε το 2013.

Η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά για τους Λέικερς, οι οποίοι αποτελούν ένα από τα δύο μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου μαζί με τους Νετς.

Οι... λιμνάνθρωποι δεν έχουν ακόμα πανηγυρίσει νίκη σε φιλικά και επίσημα ματς και η ομάδα θυμίζει... καζάνι που βράζει με αποκορύφωμα το περιστατικό στον πάγκο, όπου οι Άντονι Ντέιβις και Ντουάιτ Χάουαρντ ήρθαν στα χέρια (παρόλο που ο Χάουαρντ τόνισε πως προέκυψε από το πάθος τους για τη νίκη και το θέμα πλέον θεωρείται λήξαν).

Το Gazzetta συγκρίνει τη Superteam του 2013 με τη φετινή και μπαίνει στο μυαλό των Λέικερς, οι οποίοι δεν θέλουν να την ξαναπάθουν.

Όλα έμοιαζαν ιδανικά στον πλανήτη των Λέικερς το 2013 και με τη δημιουργία της Superteam. Απλά έμοιαζαν όμως, γιατί δεν ήταν έτσι ακριβώς και αποδείχθηκε στο παρκέ, όπου αρκετοί σπουδαίοι παίκτες δεν κατάφεραν ποτέ να βρουν τη χημεία τους.

Το 2012 οι Λέικερς ήθελαν να επιστρέψουν στην κορυφή και έτσι οι κινήσεις τους γέμισαν με ενθουσιασμό τους φιλάθλους τους. Δίπλα σε Κόμπι, Γκασόλ και Αρτέστ, οι οποίοι πανηγύρισαν παρέα το πρωτάθλημα του 2010 (οι δύο πρώτοι είχαν στην κατοχή τους και του 2009) πρόσθεσαν τον δύο φορές MVP του ΝΒΑ, Στιβ Νας και το... θηρίο και ένας από τους κορυφαίους σέντερ, Ντουάιτ Χάουαρντ.

Στη θεωρία ήταν εξαιρετική ομάδα, όμως στην πράξη το πράγμα δεν δούλεψε. Το hype από τα media ήταν τεράστιο σε σημείο που πολλοί περίμεναν απλά τη στέψη στα playoffs. Όμως έμειναν στα λόγια και οι πράξεις δεν φάνηκαν πουθενά. Σε κανένα σημείο δεν έδειξε ομάδα που μπορεί να δικαιολογήσει πως είναι φαβορί για τίτλο.

Οι πολύ έμπειροι και συσπειρωμένοι Σπερς του Γκρεγκ Πόποβιτς, τους έδειξαν τι σημαίνει χημεία μέσα σε μια ομάδα και δεν επέτρεψαν στον Κόμπι Μπράιαντ να διεκδικήσει άλλο ένα δαχτυλίδι, αλλά και τον Στιβ Νας να παλέψει για το πρωτάθλημα το οποίο τόσο έψαξε κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως θεωρητικά οι Λέικερς είναι Avengers και Αναλώσιμοι μαζί! Αρχικά υπάρχει ο σπουδαίος ΛεΜπρόν που είναι σίγουρα μέσα στο TOP 3 των παικτών στη λίγκα και θα τελειώσει την καριέρα του στο TOP 3 όλων των εποχών, ενώ ο χαρισματικός Άντονι Ντέιβις κατά πολλούς θεωρείται ο καλύτερος ψηλός στο ΝΒΑ όταν είναι μακριά από τραυματισμούς. Φυσικά πρόσθεσαν στη... φαρέτρα τους και τον mister triple double, Ράσελ Ουέστμπρουκ που έχει πάρει βραβείο MVP στο παρελθόν και πολλές παρουσίες στο All Star Game, ενώ η έκρηκτικότητα και η αλτικότητα του σε τρελαίνουν.

Μεγάλη κίνηση είναι και ο Καρμέλο Άντονι που βρίσκεται ανάμεσα στους σπουδαιότερους σκόρερ όλων των εποχών και πήγε να πάρει το πρώτο του, μαζί με τον κολλητό του, ΛεΜπρόν. Στη θέση «5» έχουν και τον Ντουάιτ Χάουαρντ, ενώ στο «1» υπάρχει ο Κέντριν Ναν . Ο Μαλίκ Μονκ και ο Ουέιντ Έλινγκτον σαν shooting guard, ενώ Back up στη θέση «3» έχουμε Τρέβορ Αρίζα, Χόρτον-Τάκερ, Κεντ Μπέιζμορ και Αλφόνσο ΜακΚίνι.

Αμέτρητες λύσεις σε όλες τις θέσεις για τους Λέικερς και μοναδικό θέμα έδειχνε να είναι ο υψηλός μέσος όρος ηλικίας

*Ο ΛεΜπρόν ξεκινά στο «4» και ο Ντέιβις στο «5» φέτος

