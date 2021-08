Λέικερς: Πήραν και τον Κέντρικ Ναν (pic)

Οι Λέικερς προχώρησαν σε μια ακόμα κίνηση, καθώς έκαναν δικό τους και τον Κέντρικ Ναν ο οποίος ήταν Free Agent.

Μια ακόμα κίνηση ενδυνάμωσης του ρόστερ έκαναν οι Λος Άντζελες Λέικερς. Πριν προλάβει καλά-καλά να καθίσει η (χρυσο)σκονη από την απόκτηση του Καρμέλο Άντονι, σειρά πήρε ο Κέντρικ Ναν να συμφωνήσει με τους πρωταθλητές του 2020!

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια η συμφωνία είναι για δύο χρόνια και οι απολαβές του Ναν θα ανέρχονται στα 10 εκατομμύρια δολάρια. Ο 26χρονος παίκτης έχει 123 ματς στο ΝΒΑ ως παίκτης των Μαϊάμι Χιτ και μετράει κατά μέσο όρο 15 πόντους, 3 ασίστ και 2,9 ριμπάουντ ανά 29,4 λεπτά συμμετοχής.

Kendrick Nunn has agreed to a two-year, $10M deal with the Lakers, his agent Adam Pensack tells @TheAthletic @Stadium.