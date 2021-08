Συμπαίκτης με τον Λεμπρόν στους Λέικερς ο Καρμέλο Άντονι! (pic)

Η φήμη που είχε «φουντώσει» στην άλλη άκρη του Ατλαντικού επιβεβαιώθηκε και ο Καρμέλο Άντονι θα βρεθεί στο πλευρό του Λεμπρόν Τζέιμς στους Λος Άντζελες Λέικερς!

Τα... αηδόνια θα σμίξουν για πρώτη φορά! Λεμπρόν Τζέιμς και Καρμέλο Άντονι θα ενώσουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους, καθώς ο «Μέλο» συμφώνησε να αγωνιστεί για έναν χρόνο στους Λος Άντζελες Λέικερς, προκειμένου να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα στην καριέρα του.

Μαζί με τον «κολλητό» του Λεμπρόν (σ.σ. είχαν βραθεί στο ίδιο draft το 2003) και τους Ντέιβις, Ουέστμπρουκ, ο Άντονι θα προσπαθήσει να φτάσει στην κατάκτηση του πολυπόθητου δαχτυλιδιού!

Φυσικά θα πάρει το μίνιμουμ συμβόλαιο στους Λέικερς ωστόσο αυτό είναι κάτι που δεν τον... νοιάζει ιδιαίτερα από τη στιγμή που έχει κερδίσει περισσότερα από 264 εκατομμύρια δολάρια στην καριέρα του. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 13,4 πόντους με 41% στα τρίποντα ως παίκτης των Μπλέιζερς, ενώ συνολικά στην καριέρα του μετράει 23 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 2,8 τελικές πάσες.

Επιπλέον οι Λέικερς πρόσθεσαν στο ρόστερ τους και τον Μαλίκ Μονκ (23χρ., 1.90μ.) ο οποίος την προηγούμενη σεζόν είχε 11,7 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ σουτάροντας με 40% στα τρίποντα, φορώντας τη φανέλα των Σάρλοτ Χόρνετς.

