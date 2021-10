Πρόεδρος Σίξερς για Σίμονς: «Μπορεί να μας πάρει 4 χρόνια να τον ανταλλάξουμε»

Ο πρόεδρος των Σίξερς, Ντάριλ Μόρεϊ στάθηκε στο θέμα που έχει δημιουργηθεί με τον Μπεν Σίμονς και ξεκαθάρισε πως μπορεί να πάρει πολύ καιρό για να γίνει ανταλλαγή.

H κατάσταση με τον Μπεν Σίμονς στη Φιλαδέλφεια δεν έχει φτιάξει, με τον Αυστραλό να έχει εκφράσει την επιθυμία του να φύγει από τους Σίξερς το προηγούμενο διάστημα και να συνεχίζει τα... παιχνιδάκια του.

Ο Αυστραλός τιμωρήθηκε από τους Σίξερς με 1,4 εκατομμύρια δολάρια επειδή απουσίασε από τα τέσσερα ματς της preseason, όμως αυτό δεν φαίνεται να τον επηρεάζει, με την ομάδα του να προσπαθεί να βρει λύση.

Ο πρόεδρος των Σίξερς Ντάριλ Μόρεϊ μίλησε για το θέμα, τονίζοντας πως μπορεί να χρειαστούν ακόμα και 4 χρόνια για να γίνει ανταλλαγή: «Μην νομίζετε πως σας κάνει πλάκα. Το πράγμα μπορεί να κρατήσει 4 χρόνια. Βρισκόμαστε στα καλύτερα χρόνια του Εμπίντ. Ή ο Σίμονς θα παίξει για εμάς ή θα πρέπει να πάρουμε ως ανταλλαγή έναν παίκτη που θα κάνει τη διαφορά», ήταν τα λόγια του.

Daryl Morey says the Sixers are only willing to trade Ben Simmons if they can get a difference maker in return. He added the saga can go on "for four years." pic.twitter.com/DHtGqZj5J1