Αντετοκούνμπο: «Rise» ο τίτλος της ταινίας για τον Γιάννη

H Walt Disney ανακοίνωσε ότι η ταινία για τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα βγει στις αίθουσες το 2022 και θα έχει τον τίτλο «Rise».

«Οικογένεια. Αφιέρωση. Αφοσίωση» το τρίπτυχο της Walt Disney για την ταινία που θα αφορά τη ζωή του Έλληνα σούπερ σταρ του ΝΒΑ!

Ο τίτλος θα είναι «Rise» (σ.σ. άνοδος) και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2022. Στην χαρακτηριστική ανάρτηση, η Walt Disney ανέφερε επίσης ότι πρόκειται για κινηματογραφική ταινία η οποία «είναι βασισμένη στις αληθινές εμπειρίες της ζωής του σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο, και της οικογένειάς του, η οποία θα κάνει κυκλοφορήσει το 2022».

Στο πρώτο πόστερ τη ταινίας αναφέρει τους έξι βασικούς πρωταγωνιστές οι οποίοι θα υποδυθούν τον Γιάννη και την οικογένειά του. Πρόκειται για τους Ούτσε Αγκάντα (Γιάννης Αντετοκούνμπο), Ραλ Αγκάντα (Θανάσης Αντετοκούνμπο), Τζέιντεν Οσίμουβα (Κώστας Αντετοκούνμπο), Ελάιζα Σολάνκε (Αλέξανδρος Αντετοκούνμπο), Γετίντε Μπαντάκι (Βερόνικα Αντετοκούνμπο) και Οάγιο Οκενίγι (Τσαρλς Αντετοκούνμπο).

Family. Dedication. Devotion. “Rise,” a @DisneyPlus Original Movie, based on the real life experiences of Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo and his family, will debut in 2022. #DisneyRise pic.twitter.com/4tgsWbqmjF