Οι Σπερς προετοιμάζονται για τη διάδοχη κατάσταση του Πόποβιτς

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς έχει μπροστά του την 26η σεζόν στον πάγκο των Σπερς και οι Τεξανοί φέρονται να προετοιμάζονται για τη διάδοχη κατάσταση του Coach Pop.

Στα 72 του χρόνια, ο Γκρεγκ Πόποβιτς θα κοουτσάρει για 26η χρονιά τους Σαν Αντόνιο Σπερς κι ενώ στο μεσοδιάστημα πανηγύρισε πέντε πρωταθλήματα (1999, '03, '05, '07, '14), έχοντας αναδειχτεί τρεις φορές Προπονητής της Χρονιάς στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο.

Σύμφωνα, λοιπόν με πληροφορίες στην άλλη πλευρά του Ατλαντιικού, οι Σπερς προετοιμάζονται για την απόσυρση του Πόποβιτς μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια. Ο οργανισμός των Τεξανών εξετάζει τη διάδοχη κατάσταση για τον αντικαταστάτη του Coach Pop.

League sources say the #Spurs are preparing for Gregg Popovich’s retirement within the next 1-2 years. As he begins his 26th HC season, I’m told the organization has initiated an extensive search - both in-house and externally - into finding Pop’s replacement.