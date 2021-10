Έξαλλοι οι φίλαθλοι των Σίξερς: «Γαμ... Μπεν Σίμονς» (vid)

Οι φίλαθλοι της Φιλαδέλφεια δεν αντέχουν άλλο τη συμπεριφορά του Μπεν Σίμονς και δίστασαν να το δείξουν, βρίζοντας τον σε show του wrestling.

H κατάσταση με τον Μπεν Σίμονς στη Φιλαδέλφεια δεν έχει φτιάξει, με τον Αυστραλό να επιθυμεί να φύγει από τους Σίξερς και να απέχει από προπονήσεις και ματς.

Το κοινό στην πόλη της αδελφικής αγάπης είναι έξαλλο με τη στάση του Σίμονς και δεν δίστασε να το δείξει κατά τη διάρκεια του show AEW που σχετίζεται με το wrestling και κερδίζει συνεχώς νέους φιλάθλους. Άρχισαν να φωνάζουν «γαμ... Μπεν Σίμονς» κατά τη διάρκεια του show που έγινε στη Φιλαδέλφεια χθες το βράδυ. Σίγουρα το πράγμα μυρίζει... μπαρούτι και ένα διαζύγιο θα έκανε καλό και στις δύο πλευρές

Tις τελευταίες ώρες, ο ειδικός σε θέματα Σίξερς, Κeith Pompey τόνισε πως οι Σίξερς θα έδιναν στους Πέισερς τον Σίμονς αν έπαιρναν ΛεΒέρτ, Μπρογκντον και pick.

Fans started a "f--k Ben Simmons" chant during an AEW show in Philly last night 😳



(via @DrPhil1881)pic.twitter.com/wyXPlNuxJi