Πέισερς: Παίρνουν Σίμονς αν δώσουν ΛεΒέρτ, Μπρόγκντον και ένα pick

O Mπεν Σίμονς θέλει εναγωνιώς να φύγει από τους Σίξερς και οι Πέισερς έχουν τα ανταλλάγματα για να τον... λυτρώσουν.

Εδώ και καιρό οι Σίξερς ασχολούνται με το θέμα του Μπεν Σίμονς που συνεχίζει να απέχει από αγώνες και προπονήσεις, ψάχνοντας τον τρόπο και την ανταλλαγή για να φύγει.

Ο ειδικός στά θέματα της Φιλαδέλφεια, Keith Pompey ανέφερε πως οι Πέισερς μπορούν να τον πάρουν στην Ιντιάνα και να μείνουν όλες οι πλευρές ευχαριστημένες. Πως θα γίνει αυτό; Aν οι Πέισερς δώσουν στην πόλη της αδελφικής αγάπης τους Κάρις ΛεΒέρτ και Μάλκολμ Μπρόγκντον και τουλάχιστον ένα pick πρωτου γύρου. Αυτά τα ανταλλάγματα θα ήταν αρκετά για να πειστούν οι Σίξερς σύμφωνα με τον αρθρογράφο.

Βέβαια από την άλλη η Ιντιάνα θα χάσει δύο πολύ σημαντικούς σκόρερ που μπορούν να απειλήσουν και από μακρια σε αντίθεση με τον Αυστραλό γκαρντ που τελειώνει όλες τις προσπάθειες του κοντά στο καλάθι.

