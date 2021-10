Γκριν: Έριξε γονατιά στον Ρίβερς και χρεώθηκε αντιαθλητικό (vid)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν δικαιολόγησε για άλλη μια φορά τη φήμη του «κακού παιδιού» στους Ουόριορς.

Σίγουρα ποτέ δεν μπορείς να... κοιμάσαι ήσυχος όταν αντίπαλος σου είναι ο Ντρέιμοντ Γκριν. Ο φόργουορντ των Ουόριορς έδειξε και κοντρα στους Νάγκετς πως δεν κόβει τις κακές συνήθειες, αφού χτύπησε με το γόνατο τον Όστιν Ρίβερς που σωριάστηκε στο έδαφος.

Ο τίτλος «κακό παιδί των Ουόριορς» θα τον συντροφεύει σίγουρα μέχρι να τελειώσει την καριέρα. Φάση σήμα-κατατεθέν το χτύπημα του στον Άνταμς (βουβωνική χώρα) κατά τη διάρκεια των playoffs του 2016.

Στα του ματς τώρα οι Ουόριορς έφτασαν στη νίκη με 118-116, με τον Στεφ Κάρι να έχει 14 και τον Πουλ 17.

Draymond was given a flagrant foul for this play on Austin Rivers. pic.twitter.com/3PgRn2IE6R