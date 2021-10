NBA: Τύπος που έπιασε αλιγάτορα με κάδο ανακύκλωσης τα... χώνει στον Μπεν Σίμονς (vid)

Ο Μπεν Σίμονς έχει γίνει θέμα συζήτησης. Και σύγκρισης. Ο άνθρωπος που έπιασε έναν αλιγάτορα με έναν σκουπιδοτενεκέ, αναφέρθηκε και στον σταρ των Σίξερς μιλώντας για το κατόρθωμά του.

Ο Γιουτζίν Μπότζι μπορεί να ζει στη Φλόριντα, αλλά δεν ξεχνάει τη γενέτειρά του, την Φιλαντέλφια. Και τους Σίξερς. Ο βετεράνος του αμερικανικού στρατού έγινε viral, με το βίντεο που τον δείχνει να «πιάνει» έναν αλιγάτορα, στον κήπο του σπιτιού του, χρησιμοποιώντας έναν πλαστικό κάδο ανακύκλωσης.

Εννοείται πως πέρα απ' τον γύρο του διαδικτύου, κάνει και αυτόν της τηλεόρασης. Σε μία από τις εμφανίσεις του, ρωτήθηκε για τις σκέψεις του εκείνη τη στιγμή. Τότε ήταν που εμφανίστηκε ο φίλαθλος των Σίξερς: «Η κόρη μου δεν έχει δει ξανά αλιγάτορα. Έπρεπε να την προστατεύσω, οπότε σκέφτηκα ότι δεν θα γίνω Μπεν Σίμονς και θα αρπάξω αυτό το καλάθι».

Ο Μπεν Σίμονς απέχει από τις προπονήσεις των Σίξερς, ζητώντας ανταλλαγή, μετά από το κύμα απαξίωσης, έπειτα από το αποκλεισμό στα playoffs του 2021.

