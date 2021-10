Σίξερς: Δεν πλήρωσαν δόση $8.25 εκατ. στον Σίμονς, λόγω της αποχής του

Το σίριαλ του Μπεν Σίμονς θα έχει πολλά επεισόδια. Στο πιο πρόσφατο, οι Σίξερς πέρασαν στην αντεπίθεση και δεν πλήρωσαν προγραμματισμένη δόση συμβολαίου $8.25 εκατομμυρίων.

Ο Μπεν Σίμονς επιμένει στην απόφασή του: δεν πρόκειται να προπονηθεί με τους Σίξερς, αν δεν ικανοποιηθεί η απαίτησή του. Ανταλλαγή, εδώ και τώρα! Αυτό δεν σημαίνει πως μόνο η πλευρά του Αυστραλού γκαρντ έχει... διαπραγματευτικά χαρτιά.

Έχουν και οι Σιξερς και μόλις χρησιμοποίησαν το πρώτο. Εξαιρετικά οδυνηρό για την τσέπη του Σίμονς, καθώς η Φιλαντέλφια δεν του κατέβαλλε δόση συμβολαίου, ύψους $8.25 εκατομμυρίων.

Τα χρήματα έχουν κατατεθεί σε ειδική θυρίδα και κάθε πρόστιμο που θα επιβάλλεται στον Σίμονς για πειθαρχικά παραπτώματα, θα αφαιρείται από εκεί.

