«Ο Μπεν Σίμονς δεν πρόκειται να αγωνιστεί ξανά στους 76ers» (pic)

Παρελθόν θα πρέπει να θεωρείται από τη Φιλαντέλφια ο Μπεν Σίμονς, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί ποτέ ξανά για λογαριασμό των 76ers.

Το γυαλί έχει ραγίσει και δεν πρόκειται να κολλήσει ποτέ μεταξύ του Μπεν Σίμονς και των Φιλαντέλφεια 76ers!

Όπως ανέφερε ο -πάντα έγκυρος- Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Αυστραλός σέντερ δεν πρόκειται να δώσει το «παρών» στο training camp των Σίξερς, ενώ υπογράμμισε ότι ο Σίμονς δεν έχει καμία διάθεση να φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας από την Φιλαντέλφια.

Μάλιστα εξήγησε ότι η τελευταία φορά που ήρθε σε επικοινωνία με τους ανθρώπους της ομάδας ήταν στα τέλη του Αυγούστου και όπως φαίνεται δεν... πρόκειται για γίνει ξανά με σκοπό την παραμονή του στην Πενσυλβάνια.

Simmons is clearly aware of sanctions available to organization to fine and suspend him, including withholding of salary. But so far, Simmons appears willing to carry out a plan of forcing his way to a new team. Sixers have yet to find a a trade they’re willing to make for him. https://t.co/vxSrBUWjXw