Ράπτορς: Ο Ντράγκιτς, αργά ή γρήγορα, θα γίνει ανταλλαγή

Ο Γκόραν Ντράγκιτς δεν ήθελε να είναι στον Καναδά. Και οι Ράπτορς, μολονότι, τον θέλουν στο ρόστερ τους, θα είναι δύσκολο να τον κρατήσουν στην ομάδα και μετά το τέλος των ανταλλαγών.

Ο Γκόραν Ντράγκιτς δεν θα μείνει για πολύ στους Τορόντο Ράπτορς. Η πρόθεση των Καναδών είναι να προχωρήσουν στην ανταλλαγή, ικανοποιώντας με κάποιον τρόπο την επιθυμία του να μην αγωνιστεί με τη φανέλα του.

Ο Σλοβένος γκαρντ είχε εκφράσει την πεποίθηση να καταλήξει στο Ντάλας και στους Μάβερικς, προκειμένου να παίξει μαζί με τον Λούκα Ντόντσιτς. Ωστόσο, ο Ντράγκιτς προστέθηκε στο πακέτο για την ανταλλαγή του Κάιλ Λάουρι και το Τορόντο έγινε η νέα πραγματικότητά του.

Τα λόγια του για την ομάδα του Καναδά δεν ήταν τόσο ευγενικά, με τον Ντράγκιτς να ζητάει συγνώμη, κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει τα δεδομένα. Και το αποτέλεσμα, έστω και με καθυστέρηση, θα είναι το επιθυμητό, αρκεί να βρεθεί το κατάλληλο υλικό για μία ακόμη ανταλλαγή.

Αυτή τη στιγμή, το ΝΒΑ δεν έχει ανακοινώσει ημερομηνία για τη λήξη των ανταλλαγών, αλλά είναι ξεκάθαρο πως θα είναι μετά το All Star Game στο Κλίβελαντ, στις 20 Φεβρουαρίου του 2022.

Goran Dragic’s Raptors tenure may have gotten off to a rocky start, and it might end up being short-lived, but he’s here, he’s bought in, and he wants to make the most of his time in Toronto, however long it lasts: https://t.co/vNctcPexsz pic.twitter.com/vVFFpQcT7Z