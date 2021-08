Δεν θέλει Ράπτορς ο Ντράγκιτς: «Έχω μεγαλύτερες φιλοδοξίες» (vid)

Ο Γκόραν Ντράγκιτς μπορεί να βρέθηκε στους Τορόντο Ράπτορς αλλά ο ίδιος δεν... φαίνεται διατεθειμένος να παραμείνει κάτοικος Καναδά.

Η μετακόμιση του Κάιλ Λόουρι στους Μαϊάμι Χιτ μέσω του «sign and trade» έφερε τον Γκόραν Ντράγκιτς στο Τορόντο ωστόσο ο Σλοβένος γκαρντ... ψάχνει την πόρτα της εξόδου!

Αν και τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησε η φήμη ότι οι Ράπτορς θέλουν να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους προκειμένου να εκμεταλλευτούν την εμπειρία του αλλά και το παιχνίδι του, εκείνος δήλωσε δημόσια ότι θέλει να αποχωρήσει!

Ο Ντράγκιτς βρίσκεται στη Σλοβενία και είπε on camera ότι «το Τορόντο δεν αποτελεί επιθυμητό προορισμό για μένα. Έχω μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Θα δούμε».

Να σημειωθεί ότι για τον Ντράγκιτς υπάρχει ενδιαφέρον από τους Ντάλας Μάβερικς, οι οποίοι σκέφτονται το δίδυμο με τον Λούκα Ντόντσιτς, τον οποίο και γνωρίζει πολύ καλά από την κοινή τους συνύπαρξη στην εθνική Σλοβενίας.

Dragič on his future: "Toronto is not my preffered destination. I have higher ambitions. We'll see." @townbrad pic.twitter.com/U3WCSL1Oug