Γκριν για Ουίγκινς: «Δικαίωμα του καθενός αν θα εμβολιαστεί ή όχι, δεν πρέπει να επεμβαίνουμε»

O Nτρέιμοντ Γκριν είπε τη γνώμη του για την απόφαση του Άντριου Ουίγκινς να μην εμβολιαστεί, αναφέροντας πως ο κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για το τι κάνει στο σώμα του.

Μετά τον Στεφ Κάρι, ακόμα ένας παίκτης των Ουόριορς πήρε θέση για τον Άντριου Ουίγκινς που δεν έχει εμβολιαστεί. Ο λόγος για τον Ντρέιμοντ Γκριν που μίλησε στο ESPN και τόνισε πως αφορά αποκλειστικά τον Άντριου και δεν είναι δικιά του δουλειά να επέμβει.

«Δεν έχω το δικαίωμα να του πω τι θα έπρεπε να κάνει και τι όχι. Σαν ηγέτης της ομάδας, δεν πρόκειται να του πω χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα. Δεν είναι δουλειά μου αν έχει εμβολιαστεί. Ειναι επιλογή του. Ο καθένας αποφασίζει τι κάνει στο σώμα του. Ούτε εκείνος ήρθε σε μένα να μου πει τι να κάνω με το εμβόλιο», ήταν τα λόγια του κορυφαίου αμυντικού των πολεμιστών.

Η λίγκα έχει απορρίψει το αίτημα του Ουίγκινς που είχε ζητήσει εξαίρεση από τον εμβολιασμό λόγω θρησκείας και έτσι αν δεν εμβολιαστεί δεν γίνετα να παίξει στα εντός έδρας ματς του Γκόλντεν Στέιτ.

