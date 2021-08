Οι Χιτ θέλουν τον Λάουρι στο πλευρό του Μπάτλερ, δίνουν Ντράγκιτς στους Ράπτορς

Οι Μαϊάμι Χιτ ενεργοποίησαν μεν την option στο συμβόλαιο του Γκόραν Ντράγκιτς για τη σεζόν 2021-22 όμως ενδέχεται να τον στείλουν στο Τορόντο μαζί με τον Πρέσιους Ατσίουα για τον Κάιλ Λάουρι!

Ο γκαρντ των Ράπτορς έχει μείνει ελεύθερος από τους Καναδούς ωστόσο δεν φαίνεται να απορρίπτει την προοπτική ενός sign-and-trade με το Τορόντο ώστε να καταλήξει στο Μαϊάμι και να πλαισιώσει τον Τζίμι Μπάτλερ.

Όπως μάλιστα αναφέρει ο Adrian Wojnarowski, το πακέτο που είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν οι Χιτ στους Ράπτορς είναι ο Γκόραν Ντράγκιτς και ο Πρέσιους Ατσίουα. Όσον αφορά τον Ντράγκιτς, το Μαϊάμι έκανε χρήση της option στο συμβόλαιο του 35χρονου πόιντ γκαρντ για 19.4 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Λάουρι αγωνίζεται στους Ράπτορς από το 2012-13, ολοκληρώνοντας την περσινή σεζόν με 17.2 πόντους, 7.3 ασίστ και 5.4 ριμπάουντ σε 46 αγώνες στη regular season.

Lowry's long been intrigued with joining Heat star Jimmy Butler and the Miami organization, and now Miami's maneuvered to have two key elements of a possible sign-and-trade package – Goran Dragic and Precious Achiuwa -- to offer Raptors once talks can ensue at 6 PM, per sources. https://t.co/MrpMhhB7aJ