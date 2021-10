Σακίλ σε Ίρβινγκ: «Πάρε δρόμο, δεν γίνεται να παίρνεις 200 εκατ. δολάρια και να χάνεις τα μισά ματς» (vid)

O Σακίλ Ο'Νίλ άσκησε κριτική στον Κάιρι Ίρβινγκ για τα πολλά ματς που θα χάσει, καθώς δεν είναι εμβολιασμένος.

Ένας από τους ανεμβολίαστους παίκτες είναι ο Κάιρι Ίρβινγκ, ο οποίος αν συνεχίσει να μην αλλάζει άπoψη θα χάσει όλα τα εντός έδρας ματς των Νετς φέτος. Για το θέμα μίλησε και ο Σακίλ Ο'Νίλ, αναφέροντας πως δεν θα ήθελε δίπλα του έναν τέτοιο παίκτη.

«Επιλογή του να κάνει αυτό που πιστεύει. Αλλά δεν πρέπει να κοιτάς μόνο τον εαυτό σου. Έχει τις απόψεις του. Έχει υποχρέωση από την στιγμή που πήρες τα 200 εκ. δολάρια. Δεν μου αρέσει που λέει πως δεν σέβονται την ιδιωτική του ζωή. Όταν παίρνεις 200 εκ. δολάρια, δεν έχεις ιδιωτική ζωή. Αλλά αν είσαι στην ομάδα μου και δεν μπορείς να παίξεις στα εντός έδρας παιχνίδια, τότε δεν σε θέλω δίπλα μου. Έχουμε μία ευκαιρία να κερδίσουμε, σέβομαι τις απόψεις σου αλλά δεν θα μπερδευόμαστε επειδή θα παίζει εκτός και όχι στα εντός έδρας. Πάρε δρόμο».

