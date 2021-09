Κάρι για ανεμβολίαστο Ουίγκινς: «Δική του η απόφαση, αλλά κινδυνεύει να χάσει τη μισή σεζόν» (vid)

O Στεφ Κάρι πήρε θέση για το ζήτημα που έχει προκύψει με τον Άντριου Ουίγκινς και τον εμβολιασμό.

Οι Ουόριορς ανησυχούσαν και συνεχίζουν να ανησυχουν για το γεγονός ότι ο Ουίγκινς δεν θέλει να εμβολιαστεί, με τον φόργουορντ των πολεμιστών να ζητά εξαίρεση από τον εμβολιασμό λόγω της θρησκείας του.Η λίγκα απέρριψε το αίτημα του και έτσι ο Άντρου δεν γίνετα να παίξει στα εντός έδρας ματς του Γκόλντεν Στέιτ αν δεν είναι πλήρως εμβολιασμένος, λόγω των νόμων για τον covid-19 που υπάρχουν στο Σαν Φρανσίσκο.

Για το θέμα μίλησε και ο ηγέτης των πολεμιστών, Στεφ Κάρι, τονίζοντας πως η απόφαση είναι δική του.

«Από την ομάδα μπορούν να πουν 8 διαφορετικές δικαιολογίες για το θέμα. Αλλά στο τέλος η απόφαση είναι δική του. Ελπίζω να έχει την σωστή πληροφόρηση, να έχει διαβάσει και να πάρει την οριστική του απόφαση για το εμβόλιο. Εγώ την πήρα, γι' αυτό και το έκανα, οπότε είμαι διαθέσιμος για την ομάδα. Ελπίζω να αποφασίσει σύντομα. Δεν είναι ιδανικό για την ομάδα να ξεκινάει η χρονιά χωρίς τον Ουίγκινς και να κινδυνεύει να χάσει ουσιαστικά την μισή χρονια, δηλαδή τα εντός έδρας παιχνίδια».

"It's not ideal."



Steph Curry speaks on Andrew Wiggins potentially missing half of the season if he doesn't get vaccinated. pic.twitter.com/xWO0PxpIug