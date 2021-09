Χάρντεν: «Δύσκολο να αφήσω Ντουράντ-Ίρβινγκ, σκέφτομαι μόνο το πρωτάθλημα» (vid)

O Tζέιμς Χάρντεν στάθηκε στο θέμα της ανανέωσης συμβολαίου με τους Νετς και έδειξε τη δίψα του για τίτλο.

Player option για τη σεζόν 2022/23 έχει στο συμβόλαιο του ο Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος κρατά την τύχη του στα χέρια του για το μέλλον του. Ο Μούσιας μίλησε στη Μαλίκα Άντριους για την ανανέωση συμβολαίου που δεν έχει γίνει ακόμα και φανέρωσε πως το μόνο πράγμα που τον απασχολεί είναι το πρωτάθλημα με το Μπρούκλιν.

«Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου ποτέ δεν ήμουν free agent. Πάντα ήμουν πιστός και υπέγραψε τις επεκτάσεις. Τώρα θέλω να πάρω λίγο χρόνο. Θα είναι δύσκολο να αφήσω τους Νετς, τον Ντουράντ και τον Ίρβινγκ. Έχω επικεντρωθεί στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και όλα τα άλλα θα γίνουν από μόνα τους», ανέφερε.

Αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως πρόθεση του Μπρούκλιν είναι ανανεώσουν τα συμβόλαια του Μούσια και του Kάιρι Ίρβινγκ, ωστόσο ακόμα δεν έχει συμβεί αυτό, με τον Uncle Drew να εμπλέκεται και σε μερικά σενάρια ανταλλαγής.

James Harden, in part, on his contract extension: “I'm just taking my time with it. You know, I think over the course of my career I've never been a free agent before… I think this season I just want to focus on winning the championship.”



Full @SportsCenter conversation: pic.twitter.com/8lQQTYoyyE