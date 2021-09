Τζινόμπιλι: Επιστρέφει στους Σπερς ως ειδικός σύμβουλος (pic)

O Mανού Τζινόμπιλι επιστρέφει στους Σπερς, αυτή τη φορά ως ειδικός σύμβουλς με ευθύνες για την ανάπτυξη των παικτών.

Έχει ζήσει ένδοξες στιγμές ως παίκτης των Σπερς ο τεράστιος Μανού Τζινόμπιλι, πανηγυρίζοντας 4 πρωταθλήματα, ενώ σε δύο περιπτώσεις έχει βρεθεί και στο All Star Game.

O σπουδαίος Αργεντινός τρία χρόνια μετά την αποχώρηση του από την ενεργό δράση, γυρίζει στο Σαν Αντόνιο μέσα από ένα άλλο πόστο. Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο θρύλος των... σπιρουνιών, θα αναλάβει καθήκοντα ειδικού συμβόλου στην ομάδα. Θα έχει ρόλο που θα ασχολείται με την ανάπτυξη των παικτών εντός και εκτός παρκέ.

Στο Σαν Αντόνιο έπαιξε από το 2002 μέχρι το 2018 και υπο τις οδηγίες του Πόποβιτς, μεγαλούργησε στην ομάδαρα του Σαν Αντόνιο παρέα με τους Ντάνκαν, Πάρκερ και Λέοναρντ στη συνέχεια. Τα... σπιρούνια του εμπιστεύονται το κομμάτι των παικτών, τους οποίος θα πρέπει να... φτιάξει και να διαμορφώσει σαν ανθρώπους, αλλά και σαν αθλητές. H ομάδα έχει αρκετούς ταλαντούχους παίκτες όπως ο Λόνι Ουόκερ, ο Ντεζούντε Μάρεϊ και Κέλντον Τζόνσον.

ESPN Sources: Manu Ginobili is returning to the San Antonio Spurs as a special advisor to basketball operations. Ginobili will take on a player-centric role that’s focused on the development of players on and off the court.