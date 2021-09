Λέικερς: Το απίθανο γκράφιτι που ξετρέλανε τον ΛεΜπρόν (pics)

H νέα σεζόν πλησιάζει, ώρα για νέα γκράφιτι. Και αυτό που εμφανίστηκε στο Λος Άντζελες για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι εκπληκτικό που έκανε τον Τζέιμς να θέλει να το επισκεφθεί.

Τρεις Λέικερς, σε όλο τους το μεγαλείο! Ένας καλλιτέχνη στο Λος Άντζελες είχε κέφια και μπόλικο χρόνο και το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Οι μορφές των ΛεΜπρόν Τζέιμς, Άντονι Ντέιβις και Ράσελ Ουέστμπρουκ βρίσκονται σε ένα τοίχο, στη Λεωφόρο Άβαλον στην πόλη των Αγγέλων.

Το γρκάφιτι ενθουσίασε τον Τζέιμς, ο οποίος αφού το πόσταρε στα social media του, έσπευσε να προσθέσει: «Πρέπει να πάω να το δω από κοντά».

SHEESH!!!! Need to go check that out! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 https://t.co/UVK4epyeXT